Guddiga Dhaqaalaha Baarlamanka Puntland oo beeniyey in ay kulan la qaateen Hanti-dhowrka Guud ee Puntland.

Guddiga Dhaqaalaha Baarlamanka Puntland ayaa beeniyey in ay kulan la qaateen hanta-dhowrka Guud ee Puntland,kalana hadleen in ay dib u fasaxaan akoomada la xiray ee wasaaradaha Dowladda Puntland.

Xildhibaan cali Dhego-cadde oo kamid ah Guddiga Dhaqaalaha Baarlamanka Puntland oo la hadlay Idaacadaha Maxalliga ah ayaa sheegay in aanu jirin kulan ay la qaateen Hanti-dhowrka Guud ee Puntland,islamarkaana aanay kala hadlin  in dib loo fasaxo akoomadii la xiray ee wasaaradaha Dowladda,maadaama sida uu sheegay aanay arrintaasi shaqadooda ahayn.

Wuxuu sheegay in shaqada Guddiga Dhaqalaha Baarlamanka  ay tahay in dabo-gel lagu sameeyo dhaqaalaha dowladda,balse aanay awoodooda ahayn in ay xannibaan hantidaasi,isagoo digniin u diray qaar kamid ah mareegaha wararka oo uu sheegay in ay qoraallo been ah ka sameeyeen Guddiga Dhaqaalaha Baarlamanka.

