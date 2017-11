Posted by GW1

Hagardaamada Villa Somaliya waddo iyo siday aysan diyaar ugu ahayn in ay Federalism-ka ku fuliyaan Soomaaliya.

Somaliya maanta waxaa ka jira loolan adag oo udhexeeya dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe kasoo soomaray heerar iyo qaabab kala duwan , dowladda dhexe waxay walwal ka qabtaa awoodda iyo saamaynta isa soo taraya ee dowlad goboleedyada, waxayna u aragtaa mid duulaan ku ah kuraastooda noqon karana mid halis ku ah dadaalada iyo ruclaynta (dowladda dhexe) ay ugu jirto la kali noqoshada iyo maroorsashada awooda guud ee wadanka.

Aniga taasi iima muuqato, waxaan u arkaa in sirta ku duugan horumarka dowladda dhexe ay tahay in xiriir dhow ay lasamyso dowlad goboleedyada ayadoo adeegsanaysa siyaasad furfuran oo keeni kara in dowlad gobolayda dhinaceeda usoo dummaan, wixii isfahanwaa ah xal laga gaaro , tani waa istiraajiyada kuqotonka uhiilinayda danaha wadanka damaanad qaadayana hirgalinta nidaamka lagu heshiiyay ee federaalnimada, wadnkana kasaaraya xaalad adage ee in mudda ah la ildaranaa.

Hab-dhaqankii aanu ka aragnay sagaalki bilood ay dowladaan jirtay waxay noqotay mid kaduwan wixi malahayagu ahaa oo kusaabsan dhinaca hirgalinta nidaamka federaaliga ah , dowladda dhexe waxay door biday colaadinta nidaamka federaalka , nidaamkaan waa mid kulmiyay dhamaan qaybihii kala duwanaa kadib marki lagu bixiyay dadaal dheer dhibaatooyin badana lagala soo kulmay.

Buug uu qoray raysal wasaarihii hore ee Somalia haddana ah madaxweenaha dowlad goboleedka puntland, prof C/wali Maxamed Cali Gaas , cinwaankiisu yahay caqabadaha ku horgudban in laga gudbo marxaladda kumeelgaarnimada , wuxuu kusheegay buuggiisa in nidaamka federaaliga uu yahay mid dhayaya boog in badan hoos uqodan iyo in dib loo hanto wixii lawaayay ee ah tiirarka iyo ruuxda wadaniyadnimo , waddada kaliya ee lagu heli karana waa in layagleelo xukuumad dhexe oo kulmisa qaybaha kala duwan, taasoo damaanad qaadaysa qaybinta awoodaha iyo khayraadka si siman oo ay cadaaladi kudheehantahay.

Federaalnimadu matahay nidaam laga hirgalin karo Somaliya?

Inta aanan u guda galin faaidooyinka iyo khasaaraha nidaamka federaalka uu leeyahay , iyo qaababka iyo noocyada kala duwan uu noqdo , bal marka hore waa inaan is lafahanaa in dowladdii somaliya kajirta ay eersatay xukunkii kudhisnaa kalitalisnimada ee gacanta bireed wadanka kumaamulayay uu hogaanka uhayay maxamed siyaad barre , taasi waxay dhalisay in lagala horyimaado kacdoon iyo diidmo qayaxan kadib markii loo adkeesan waayay nidaamkii qalafsanaa oo udiiday inay dadku cabiri karaan dareenkooda, xuquuqdooda asaasigana duudsiiyay , si ula kacna u gacanbidixeeyay gobalada kafog xarunta dhexe , falcelinti laga sameeyay cadaadikaas waxay keentay dhibta illaa iyo maanta aanu la noolnaha.

Haddaad si hoose udhuuxdid xusuus qorkii uu qoray madaxweynihii hore ee somaalia( C/llaahi Yuusuf Axmed ) cinwaankiisuna ahaa (halgan iyo hagardaamo ) waxaa kusoo baxaya in xalka somaaliya marnaba uusan dhameestirmayn illaa labalaadhiyo wadatashiga , hanaanka siyaasadana laga qaybgaliyo dhamaan awoodaha iyo qaybaha siyaasadda eekala duwan , waxaa la yaqiinsaday caqliyada kudhisan isfogaynta iyo is faquuqidda aan laga dhaxlin wax aan ka ahyn kala fogaansho iyo isnacayb , awood-aruusan oo aan baahsanyn maahan mid kuhabboon mujtmac qaab-dhismeedkiisu somaaliyoo kale yahay oo ukala qaybsan qabaailo gobalo kala deggan.

Nidaamka dimiquraadiga ee Soomaaliya ubaahantahay waa mid tixgalin siinaya qaab-dhismeedka qabiilka ee wadnka si loo ilaaliya isu-dheelitirnaanka qabaaisha si looga badbaado isku-dhac , waa in la iswaafajiyaa nidaamka dimuqaraadiyadda iyo federaanima habka qabiilka udhisan si loo helo nidaam kuhaboon nidaam beeleedka wadanka uu sameesanyahay .

Shirkii jabuuti lagu qabtay bishii lixaad ee 1992 dii oo ay kasoo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada o ay kamid ahaayeen siyaasiyiin aqoonyahano iyo xubno matalayay aduunwaynaha , waxay is laqaateen qodobo lagu tilmaamay kuwa taariikhda baal dahaba ka galay oo ahaa xoojinta iyo taabagalinta nidaamka federaaliga ah , si geesinmo leh ayaa waxaa lasoo jeediyay in fikrada ah dowlad goboleedyada inay ayaga ismaamulaan si ay uhormariyaan goboladooda ee nidaam-dowladeedna kusoo dabaalaan. Wuxuu ahaa heshiis matalayay rabitaanka dhabta ah awoodaha kala duwan ee wadanka kajiray , maqcuul matahay in xukumaada federaalka inaysan kawarqabin heshiiskaas kaasoo aan hayno nuqul kamida ayadoo aanu ognahay in ay kasoo wareegtay muddo kabadan 20 sano , waa awax aan laqaadan Karin in daaqada laga tuuro dadaalki loo galay in umadda heshiis ladhex-dhigo layskuna keeno

Khilaafka khaliijka.

Dhibaatada kataagan khaliijka waxay saamayn ku yeelatay somaaliya, Waxaana afar dowladood oo carab ah ay go’aan ku gaareen inay kusoo rogaan dowladda Qadar cunaqabtayn dhinaca dhulka baddda iyo jawigaba.

Markii laga fiiriyo dhinaca akhlaaqda waxaa munaasib ahayd in dhexdhexaad laga noqdo khilaafka walaalaha carbeed dhexdooda ka aloosmay , iyo in ladhiiri galiyo in khilaafka lagu soo afmeero wadahadal , lakin su’aasha isweediinta mudani waxay tahay maxay soomaaliya udooratay mowqifkaan dhexdhexaadanimada ahi oo ay dad badani u arkaan inay uxaglinayo dhinaca Qadar ? go’aankaa masiiriga ahi maxaa wadatashi looga galinwaayay maamul goboleedyada ?

Waxaa laga yaabaa dadka qaarkii inay isweediiyaan maxaa kagalay dowlad goboleedyada wixi kusaabsan xiriirka dibadda ayagoo milicsanya dastuurka wadanka qodobkiisa 54 aad oo ay ku caddahay in wixii la ixiriira umuuraha dibadda, lacagta , difaaca wadanka iyo baasaboorka katalinteedu ay kukoobantahay dowladda dhexe aysan boosna uga banaaneen dowlad goboleedyada , taasi waa sax shakina lama galin karo lakin waxaa jira qodobka 53 aad oo xaq usiinaya in maamul goboleedyada go’aamada masiiriga ahi laga qaybgaliyo go’aan kagaaristooda.

Go’aanka ay lakali noqotay dowladda waxa shaki sii galiyay oo sii murjiyay xaalada waxa ay ahayd in goaankaasi aan lamarin labada aqal kan hoose iyo kan sareba.

Maaraynta khilaafaadka udhexeeya dowladaha carabta iyo go’aan kaqaadashooda maahan mid ugub ku ah Somalia , heshiiskii muranka badan dhaliyay ee camp david Somalia waxa ay lasafatay Masar kadib markii Masar ay go’doomiyeen dowladdaha carbeed intooda badan waxaa kaloo jiray khilaafkii Kuwait iyo Ciraaq in Somalia ay lasafatay Kuwait taasoo marnaba laga filanayn , illaa hadda Kuwait abaal ayay uhaysaa Somalia , mar aan booqday Kuwait dhamaakii 2015kii waxaan soo ogaaday in ardayga Somaliga ahi uu ku dhigto dugsiga hoose iyo kan saraba lacag la’aan ayagoo abaal uga dhigaya mowqifki halyeeynimada ahaa ay kula safteen wadankooda

kadib markii, xukuumada Somaliya ay qaadatay go’aankii dhexdhexaadnimada , dowladda Qadar waxay ku dhaqaaqday talaabooyin ay uga golleheed inay uga baxdo go’doominta ,waxay sameesay dowladda badan inay kacafisay dalkugal (visa) waxaa nasiib daro ahayd in Somaliya aysan kamid ahayn dowladahaasi, Qadar waxay balaadhisay xidhiidka dhaqaala ay lalahayd dowlado qaatay mowqifka Somaliya oo kale oo waxaa kamid ahaa Sudan, Ethobia, Oman , waxaan si deganaansho iyo dabacsaan ku dheehantahy uwaydiinayaa xukuumadeena anagu booskee ka taaganhay mashariicdaas Qadar ay kutaagayreeso kuna abaal marinayso dowladahaasi aanu isku mowqifka ka ahayn khilaafka gacanka carbeed.

Talooyin looga bixi-karo ismaan-dhaafka siyaasadeed.

Somaaliya maanta waxa ay dul hoganaysaa dhardhaar karkaraya taasoo ugu wacantahay samayn dibadeed oo farar kulul ku haya , jiwagana waxaa hareeyay khilaafaad siyaasdeed oo gudaha ah , si looga baxao waxaan soo joodinayaa qodobadaan.

1) Khilaafkasta oo dhexeeya ummaddi waxaa asal u ah isfahnwaa, isfahnwaagaasi waxuu kasoo unkumaa go’aamo iyo qodobo aan sifiican loo karkarin loogana fakirin ,taasina waxay kasoo ifbaxdaa aragtida iyo mowqifka uu qofku qaadanayo , taasi waa meesha ay kasoo burqanayso iskudhaca soo laalaabta ee udhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada , sii looga gashaanto arintaa waa in xukuumadda ay dhamaystirtaa dastuurka qabyada ah

2) in dowladda dhexe ay xilwayn iskasaarto sidii ay uqancin lahayd dowladaha qaybta ka federaalka iyo in si dhaba loo hirgaliyo shuruucda inoo dajisan oo nafaraya taabgalinta iyo baahinta nidaamka federaalka.

3) In laga fogaado caqliyadda kudhisan faquuqidda qaabaailada misaanka culus leh si uusan khalkhal ugu imaan dheelitirka siyaasadda , Dr towfiiq asagoo kahadlaya waxyaalaha keenay in mashruuca xarakada islaamiga ee somaliya uu u hanaqaadi waayay waxa uu kusheegay inay ahayd inaysan ka faa’idaysan qaabaaisha waawayn ee saamaynta leh

4) in dowladda ay u furfurnaato dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada , dadbadan waxay uga gows qabsanayaan xukumaada waxay tahay inay fuquuqid iyo is fogayn kucaan baxday ayagoo iskugu soo aruuray kooxyar oo kaduulaya hal aydaloojiyada ama fikir.

Qorre: Wasiir C.fitaax Nuur Ashkir

Tarjumiddii:Khadar Axmex Nuur Oog