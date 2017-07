Posted by GW1

Hay’adda AIDS-ka Puntland oo sheegtay in AIDS-ku ku sii faafayo degaannada Puntland.

Agaasimaha cusub ee Hay’adda La-dagaallanka AIDS-ka Puntland Cabdulqaadir Maxammed Burburshe oo maanta saxaafadda kula hadlay magaalada Garoowe ayaa sheegay in Hay’ddu ku guulaysatay in ay dib soo celiso xiriirkii ay la lahayd hay’adaha caalamiga ah ee la shaqeeya oo xiriirkoodu go’naa muddo labo sano ah.

Sidoo kale wuxuu sheegay in ay ku guulaysteen in ay dib u furaan xafiisyada hay’adda ee heer gobol oo muddo xirnaa,islamarkaana ay haatan ku hawlanyihiin guddi heer gobol ah oo samayn doona wacyi-gelin iyo u qareemid dadka la nool cudurka AIDS-ka.

Cabdulqaadir ayaa tilmamay in ay jiraan cudurkaan dad u nugul oo ay kamid yihiin dareewallada gaadiidka waaweyn iyo kuwa ka shaqeeya dekadaha,wuxuuna carrabaabay in haatan cudurku ku sii faafayo degaannada Puntland,taasi oo ay sabab u tahay dadka oo aan ku wacyi-geshanayn jiritaanka cudurka, iyo dadka la nool oo qarsada,iyagoo ka cabsi qaba in la faquuqo.

Puntlandi.com