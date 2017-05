Posted by GW1

Hay’adda xaquuqda Aadanaha ee HRW oo talooyin usoo jeedisay madaxweyne Farmaajo shirka London kahor.

Hay’adda xuquuqda Aadanaha HRW, ayaa dowladda cusub ee madaxweyne Farmaajo ugu baaqday in ciidamada dowladda lagula xisaabtamo tacadiyada ay u geysanayaan shacabka islamarkaana kor loo qaado difaacida dad ugu nugul.

Human Rights Watch waxay sheegtay in loo baahan yahay in la qaado toban tilaabo oo muhiim u ah ilaalinta xuquuqda Aadanaha.

Shirka London, Hay’addu waxay sheegtay inay muhiim tahay in hogaamiyayasha Soomaaliya iyo saaxiibada caalamku ka hadlaan in wax laga qabto xadgudubyadii la soo dhaafay, korna loo qaado tilaabooyinka wax looga qaadanayo dhibaatooyinka ka dhashay dagaalada, abaaraha, iyo cilladaha siyaasadeed.

Hay’addu waxay ku baaqday askarta shacabka ku xad gudbaya in laga saaro ciidamada, sidoo kale waxay ku baaqday in carruurta laga ilaaliyo askarayn, in cadaalada la horkeeno kuwa kufsiga geysta iyo in kor loo qaado xoriyada warbaahinta.

HRW waxay sidoo kale ku baaqday in wax laga qabto dadka xabsiyada isaga xiran ee aan cadaalada la horkeenin, dadkaas oo ay sheegtay in loo diiday inay helaan qareen,

Puntlandi.com