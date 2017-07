Posted by GW1

Human Rights Watch”Al-shabaab waxay gubeen 18 tuulo waxayna af-duubeen ku dhowaad 70 ruux”.

Hay’adda u ol-olaysa Xuquuqda Aadanaha ee Human Rights Watch ayaa warbixin cusub ka soo saartay dagaallada ka dhacay qaybo kamid ah gobolka Shabeellaha Hoose ee soomaaliya.

Hay’adda ayaa sheegtay in ururka Al-shabaab ku eedaysay in ay gubeen18 tuulo ay ku nool laayeen dad rayid ah,sidoo kalena ay af-duub u geysteen dad shacab ah gobolka SH/Hoose Soomaaliya bishii May ee sannadkaan.

Waxay kale oo hay’adda Human Rights Watch eedaysay Ciidamada Nabad Ilaalinta AMISOM,oo ay sheegtay in ay shacabka laayaan markii dhibaato iyaga soo gaarto,iyadoo intaasi ku dartay in sannadihii ugu dambeeyey uu sare u kacay tacaddiga AMISOM ugeysanayaan dadka rayidka ah.

Warbixinta ayaa si gaar ah loogu xusay dagaal 21-23 bishii May ee sannadkaan ka dhacay degaanka Lambar 50 ee gobolka shabeellaha Hoose,kaasoo siday ay warbixintu sheegtay al-shabaab ku af-duubeen ku dhowaad 70 ruux oo ay kujiraan carruur iyo haween.

