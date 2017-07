Posted by GW1

Maamulka Banaadir oo dib u furay waddooyin muhiim ah oo xirnaa.

Maamulka Gobolka Banaadir ayaa maanta ku guulaystay in uu dib u furo waddooyin xirnaa tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya.

Waddooyinka Cir-toogte iyo Black Sea ee magaalada Muqdisho oo in ka badan 20 sano u xirnaa qashin buux dhaafiyey ayaa maanta dib loo furay,waxaana guddoomiye Taabit ku tilmaamay furitaanka waddooyinkaan”mid mudnaan gaar ah u leh ganacsiga iyo isku xirka caasimadda Muqdisho”.

Ganacsatada ayuu ugu baaqay in ay ka qayb qaataan nadaafadda caasimadda,wuxuuna si gaar ah ula hadlay kuwa ku ganacsada hareeraha waddooyinkaan maanta la furay oo uu ka codsaday in ay dhowraan nadaafadda iyo bilicda waddooyinkaaan,islamarkaana ay ka feejignaadaan in mar dambe ay qashin la xirmaan.

Maamulka Gobolka Banaadir ayaa dhowaanahaan ku hawlanaa furitaanka iyo dayactirka waddooyinka muhiimka ah ee caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho,iyadoo hore loogu guulaystay in la furo waddooyin u xirnaa sababo kale duwan.

puntlandi.com