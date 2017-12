Posted by P2

Madaxweynaha Dawladda Puntland oo Ka Qayb Galay Shirka Madaxda Soomaaliya Iyo Beesha Caalamka.

Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo khudbad muhiim ah ka jeediyey furitaanka shirka amniga ee u dhexeeyey Madaxda qaranka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ayaa sheegay in Soomaaliya u baahan tahay in si wada jira oo adag loosugo amaanka iyadoo la xoojinayo hay’addaha amaanka si Soomaaliya looga cidhib-tiro kooxaha argagixisada ah ee Alshabaab, Daacish iyo cid kasta oo gacan saar-laleh.

Sidoo kale Madaxweynaha ayaa tilmaamay si loosugo amaanka Soomaaliya in loo baahan yahay sharci iyo kala danbayn, sugidda xaquuqda hay’addaha garsoorka, shaqo abuurka dhalinyarada, la dagaalanka fekerada taban, isla markaana waxa uu xusay Madaxweynuhu in intaasi ay buldhig u tahay in la helo sugidda amiga iyo siyaasad ku salaysan nabad iyo xasilooni.

Madaxweynaha Puntland oo kahadlaya marxaladdihii kala duwanaa ee Soomaaliya Soo martay ayaa hoosta ka xariiqay in Soomaaliya maanta marayso meel wanaagsan oo ay dib uga wanaajin karto ugana yagleeli karto waxkasta oo ka xumaaday, waxaana uu sheegay Madaxweynuhu in DFS iyo dawladdaha xubnaha ka ah DFS isla meel dhigeen qorshaha dib u dhiska dawladd-nimada Soomaaliya.

Dhinaca kale Madaxweyne Gaas ayaa cadeeyey in dawladda Puntland gaadhey 20kii sano ee ugu danbeeyey horumar lixaad leh, waxaana uu sheegay Madaxweynuhu in dawladda Puntland tahay curadkii dawladdaha xubnaha ka ah DFS, isla markaana waxa uu u tusmeeyey Madaxweynuhu Madaxda kasoo qayb gashay shirka in Puntland 4tii sano ee ugu danbaysay wax qabad la taaban karo ka samaysay, Amaanka, cadaaladda, qaabaynta iyo tayaynta shaqaalaha dawladda, isla mar’ahaantaana waxa uu Madaxweynuhu sheegay haddi ay hagaagaan hay’addaha dawladdu in la helayo dawladdnimo wanaagsan [we believe if we have good intuitions be get god Government].

Ugu danbayn, Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa cadeeyey in dawladda Puntland ku deeqaday 2400 oo askari kuwaas oo ka qayb noqondoona ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee ka qayb qaadan doona xasilinta, nabadda, guud ahaan Soomaaliya iyo ka xoraynta dalka kooxaha xagjirriinta ah, waxaana uu Madaxweynuhu Qaranka Soomaaliyeed u rajeeyey guul, horumar, nabad iyo himilo wanaagsan.