Madaxweynaha Gaas Oo Garoowe ku Qaabilay Ku-Xigeenka Wakiilka Xog-hayaha guud ee Qaramada Midoobey Peter De Clercq

Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas Ayaa Qasriga Madaxtooyada Puntland ee Garoowe ku Qaabilay Wafdi uu Hoggaaminayey Ku-Xigeenka Wakiilka Xog-hayaha guud ee Qaramada Midoobey u Qaabilsan Arrimaha Soomaaliya ee Dhinaca Aadanaha Peter De Clercq

Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta 17 Feb 2018 qasriga madaxtooyada Garoowe waxa uu ku qaabilay wafdi uu hogaamineyey ku-xigeenka xog-hayaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, dhinaca aadanaha Peter De Clercq, Wafidigaas ayaa waxa ay ka soo kici timeen magalada Muqdisho.

Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo ku xigeenka xog-hayaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha Soomaaliaya, dhinaca aadanha Peter De Clercq ayaa waxaa ay ka wada hadleen arrimo la xidhiidha arimaha siyaasada, abaaraha kajira Puntland iyo xaaladaha guud ee Soomaaliya.

Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo ku xigeenka xog-hayaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha Soomaaliaya dhinaca aadanaha Peter De Clercq ayaa inta uu socday kulan kooda waxaa ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa mashaariicda hormarineed ee UN ku ka fuliyaan Puntland.

Dhinca kale Madaxweynaha Dawladda Puntland ayaa tilmaamay in Puntland ay marwalba u taagan tahay sidii loo heli lahaa dawladnimo soomaaliyeed oo buuxda oo ku dhisan caddaalad isla markaana haysata kalsoonida shacabka soomaaliyeed, si loo helo shacab iyo dawlad isku duuban oo si wada jira uga hor taga xaalada cakiran ee Soomaaliya

Sidoo kale ku xigeenka xog-hayaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha Soomaaliya dhinaca aadanha Peter De Clercq ayaa dawaladda Puntland ku amaaney doorka iyo kaalinta siyaasadeed ay ka qaadatay Nabadda, iyo xasilinta Soomaaliya, islamr ahaantaana wuxuu Peter De Clercq dawladda Puntland Ku amaaney inay qayb lixaad leh ka qaadato ka shaqaynta arimaha bini aadantinimada.

Ugu danbayn, Madaxweynaha Dawladda Puntland ayaa Peter De Clercq iyo weftiga la socdey si qoto dheer ugaas xog Waramey xaaladda abaareed ee ka jirta Puntland, isagoona Madaxweynahu sheegay in loo baahan yahay in gurmad deg deg ah loo fidiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen, dhinaca kale wuxuu tilmaamey madaxweynhu in ay muhiim tahay in beesha caalamku ay qayb libaax leh ka qaataan kana qayb galaan gurmadka loo fidinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee reer Puntland.

