Posted by pi6

Madaxweynaha Jubbaland:”Dhulkii ay dawladu lahayd wuxuu kuso noqonayaa gacanta dawlada”

Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa sheegay in dhulkii ay shacabku qabsadeen ee ku yaala degmada Kismaayo ay kuso celinayan gacanta dawlada.

Axmed Madoobe ayaa sheegay inaysan jirin cid dhisan karta dhulka dawlada, cidii dhisaya ama qabsatana laga qaadi doono talaabo Sharciga waafaqsan.

”Dhulkii ay dawladu lahayd wuxuu kuso noqonayaa gacanta dawlada, cidkasta oo dhisatay iyo wax kasta oo ay ka dhisatay gacanta dawlada ayuu kuso noqonayaa, ma laha Dood, laguma soo celin karo habartay, cid ka hadli karta ma jirto” Ayuu yiri Madaxweynaha Jubbaland.

Wuxuu intaas ku daray”……Dhulka bannaan dawlada ayaa iska leh, ama waa in dhulku bannaan yahay oo Sabarloogo leeyahay, dhulka carada lagu shubay waa in la joojiyo waa in la is khasaarin, dhulka dadku ay sheeganayaan dan guud ayaa laga dhisayaa, ma jiro qof qaadan kara, mana laga aqbalayo”.

Madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay in dhulka dawlada looga faa’iidaysan doono dan guud, lagana dhisi doono Cisbitaalo iyo waxyaabo dadka ka dhexeeya.

Ugu dambayntii wuxuu shacabka ugu baaqay inay u hogaansamaan awaamiirta kaso baxday dawlada oo qof kasta oo horyimada laga qaadi doono talaabo Sharciga waafaqsan.

