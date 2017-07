Posted by GW1

Madaxweyne Farmaajo oo bogaadiyey bandhigga buugaagta Garoowe.

Madaxweynaha Soomaaliya Maxammed cabdullaahi Farmaajo ayaa bogaadiyey bandhigga saddexaad ee buugaagta Garoowe oo caawo ku soo xirmaya caasimadda Dowladda Puntland ee Garoowe.

Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in loo baahanyahay in la dhiirri-geliyo bandhigyada buugaagta cilmiga ah ,wuxuuna bulshada kula dardaarmay in ay xoojiyaan akhriska iyo qoraalka si cilmiga loo faafiyo.

Qoraal kooban oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu sidoo kale hambalyo ugu diray dhammaan ka qaybgalayasha bandhigga saddexaad ee buugaagta Garoowe ee caawo lagu soo gabo-gebaynayo magaalada Garoowe.

Hore ayaa Ra’iisulwasare Kheyre ugu hambalyey bandhigga buugaagta Garoowe oo ah kii saddexad ee lagu soo bandhigo caasimadda Garoowe.

