Posted by Bos

Madaxweyne Farmaajo Oo Galabta u Ambabaxay dalka Uganda

Madaxweynaha Dowlada Fadaraalka soomaaliya Maxamed C/laahi farmaajo ayaa manta u Ambabaxay Magaalada Kampala ee Caasimada Uganda halkaas oo uu kaga qaybgali doono shir looga hadlayo istiraa tiijiyada xoojinta Ciidamada Soomaliya si loogu diyaariyo Ciidamada dowladda Soomaaliya in ay lawareegaan Amaanka dalka Soomaaliya marka ay Ciidamada Amisom bixidood ay ka faaruqdo Soomaaliya.

Shirka ayaa waxa uu furmi doonaa maalinta bari ah ,waxaana ka qayb gali doona Madaxda wadamada ay Ciidamadooda ay kaga sugan yihiin dalka Soomalaiya.

Shirkaasi ka furmaya Magaalada Kampala ayaa ka hor inta uusan maalinta bari ah furmin waxaa maanta Kampala ku shiray Wasiirada gaashaan dhiga ee Ciidamadooda ay ka joogan dalka Soomaaliya , waxaana laga soo saaray Shirka baaq lagu dalbanayo taageero dheeraad ah oo la siiyo Amisom.

Shirkan ayaa daba socday shir horay uga dhacay Sanadkii hore ee 2017 kii dalka Maraykanka.

Ciidamada Amisom ee soomaaliya ku sugan ayaa lagu sheegay shirka in ay hada yihiin 21,626 Askari, kuwaas oo la sheegay in meelihii ay kaga sugnaayeen dalka soomaaliya Amisom ay soo yaraanayso Awoodii iyo is gaarsiintii Ciidamada ay kuwada xiriirayeena ay sii kor dhayso, sidaasi darteedna waxa ay dalbadeen taageero dhaqaale oo deg deg ah .