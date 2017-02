Posted by pi6

Maxkamada Cadaalada Caalamiga Ah Oo Maanta Go’aan Ka Gaaraysa Dacwada Badda

Maxkamada Cadaalada Caalamiga ah ayaa maanta oo Khamiis ah ka go’aan ka gaari doonta dacwada badda ee Kenya iyo Soomaaliya, waxaana dadka Soomaaliyeed ay sugayaan natiijada Maxkamada.

kenya ayaa doonaysa in Dacwada meesha laga saaro isla markaana ay wada hadlayaan Madaxda Soomaaliya iyo Kenya, halka Soomaaliya ay doonayso in wax wada hadal ah aysan galayn, ayna doonayso in Badaheeda aan lagu xadgidbin.

Maxkamadu waxay go’aaminaysaa laba qodob midkood oo kala ah; inay Dacwada galayso oo dhagaysiyo kale la isugu iman doono iyo inay diido oo go’aamiso sida Kenya ay doonayso oo ah in Soomaaliya iyo Kenya ay Madaxdoodu wada hadlaan, taas oo keenaysa in Shirkadaha Ajaaniinta ay baartaan khayraadka badda.

Dadka Soomaaliyeed ayaa sugaya natiijada Maxkamada, waxaana Holland ku sugan Madax ka tirsan dawlada Federaalka Soomaaliya.

