Posted by pi6

Muqdisho: Goormay Bilaabanayaan Khudbadaha Musharixiinta Madaxweynaha Soomaaliya?

Guddoomiyaha guddiga Doorashadda Madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Bayle ayaa sheegay in maalinta Arbacada oo ay taariikhdu ku beegan tahay 2/2/2017-ka ay bilaabanayaan Khudbadaha Musharixiinta Madaxweynaha Soomaaliya.

Bayle ayaa sheegay in Khudbaduhu ay socon doonaan illaa 5-ta bisha hadduu EEBE idmo, wuxuuna xusay in taasi ay ka dhigan tahay in Khudbaduhu ay socon doonaan muddo saddex bari ah.

Waxaa Musharixiinta sida ay Khudbadaha u jeedinayaan loo qaybiyay saddex qaybood oo mid sideed ah, waana Afar iyo Labaatan Musharax.

Maanta ayaa lagu waday inay Musharixiintu ay doodaan, balse waa baaqatay gabi ahaanba Doodii Musharixiinta dhexmari lahayd, arrimo guddigu ay ku sheegen cilad dhinaca Intenetka ah.

Si kastaba ha ahate, waxaa la galay maalmihii ugu dambeeyay ee loogu diyaargaroobayo Doorashadda dhacaysa 8-sa Janaayo 2017-ka.

