Posted by Bos

Muqdisho Oo lagu Soo gaba gabeeyay Shirkii Wadatashiga Bulshada Ee Doorashooyinka 2020 ka

Gudiga doorashooyinka madaxa banaan ee dalka Soomaaliya ayaa magaalada Mudisho maanta ku soo gaba gabeeyay kulamadii wadatashiga ahaa ee geedi socodka doorashooyinka dalka oo maalmahanba ay gudigu ka wadeen gobolada dalka.

Munaasibadii lagu soo qatimay kulamadaasi wada tashiga bulshada ee geedi socodka doorashooyinka 2020ka ayaa waxaa ka soo qaybgalay Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed ,Gudoomiyaha Gobolka Banaadir injineer Yariisow , Xidhibaano katirsan labada Aqal Wasiiro iyo marti sharaf kale.

Gudoomiyaha gudiga doorashooyinka dlka Xaalimo Yarey ayaa sheegtay in uu guul ku soo dhamaaday Barnaamijkiii wada tashiga Bulshada ee looga hadlaayay qabsoomida doorasho qof iyo cod ah oo ka dahcda dlka Soomaaliya 2020 ka marka lagaaro iyado hoosta ka Xariiqday in bushada inteeda badan ay isku raacsanyihiin in laga gudbo nidaamka hada wax lagu doorto oo ah 4.5 .

Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya mudame Mahadi Maxamed Guuleed ayaa dhankiisa sheegay in loobaahanyahay Soomaaliya in ay ka gudubto nidaamka qabaailka ah ee wax lagu doorto si taas looga baxana waxa uu sheegay in loo baahanyahay dulqaad iyo isku tanaasul.

Gudoomiyaha gobolka Banaadir Injineer C/raxmaan Yariisow oo Munaasibada soo xiray ayaa sheegay in wadatashigii bulshada iyo Dowladda ay ka soo baxeen talooyin wanaagsan oo laysku raacay loogana bixi karo nidaamka hada madaxda lagu doorto, waxaan uu sheegay in ay muuqato ifi faalo ah intalada dalka dib ay ugu soo noqonayso shacabka Soomaaliyeed .

Waxa uu gaba gabadii gudiga doorashooyinka uga mahad celiyay Mudadii ay howshan kujireen iyo sida ay ugu dhabar adeegeen .

Dadbadan oo soomaaliyeed oo isugujira Siyaasiyiin, Aqoonyahano iyo Quburo kuxeel dheer arimaha Soomaaliya ayaa qaba fikir ah in 2020 ka Soomaaliya aysan ka dhici karin doorasho qof iyo cod ah Maadaama Al-shabaab ay ganacta ku hayaan dhulbadan oo kamid ah gobolada ugu khayraadka badan Soomaaliya.