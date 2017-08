Posted by GW1

Muxuu Farmaajo kala hadlayaa Masar?

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalliga ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxammed Farmaajo ayaa Maanta gaaray Dalka Masar,kadib casumaad rasmi ah oo uu ka helay Madaxweynaha Dalkaas Cabdulfitaax Al-siisi.

Madaxweyne Farmaajo ayaa markuu gaaray magaalada Qaahira,waxaa Qasriga Madaxtooyada ku qaabilay dhigiisa dalkaasi Cabdulfitaax Al-siisi,waxaana labada madaxweyne salaansiiyey cutubyo ka tirsan ciidanka dalkaasi.

Booqashada oo ah tii ugu horreysay ee uu ku tego dalka Masar tan iyo markuu uu xilka qabtay ayaa salka ku haysa xoojinta xiriirka labada dal,taageerada ay Masar siiso Soomaaliya iyo iskaashiga dhinaca militeri ee ku aaddan la-dagaaallanka argagixisada.

Lama oga in labada mas’uul isla soo qaadayaan arrimaha khilaafka Gacanka,iyadoo Dowladda Masar ay la safantahay Boqoryada Sacuudiga,halka Dowladda Soomaaliya ay sheegtay in ay dhexdhexaad ka tahay arrimahaasi,balse dadka siyaasadda saadaaliya ayaa sheegaya in laga yaabo in Masar ka codsato Farmaajo dib u eegis uu ku sameeyo go’aankiisa khilaafka gacanka.

