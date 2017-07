Posted by pi6

Puntland:” Waxaan Galaynaa Socdaal Dheer Oo Dalka Looga Saarayo Shabaab Iyo Daacish”

Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdi Weli Maxamed Cali Gaas, ayaa dadweynaha reer Puntland ugu baaqay inay bixiyaan Canshuuraha, waxaana uu xusay inay Puntland galayso dagaal ka dhan ah Daacish iyo Shabaab

”Canshurtu waa Canshuur Sharci ah oo la mariyay Golaha Wasiirada iyo Golaha Baarlamaanka, waana 4% oo kaliya, dalku wuxuu rabaa Difaac, wuxuu rabaa hormarin wuxuu rabaa in laga wada shaqeeyo’, Waa in Canshuurta la bixiyaa, waana waajib Dastuuri ah” Ayuu yiri Madaxweynaha Puntland.

Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in la galayo socdaal dheer oo lagu so afjarayo Shabaab iyo Daacish, si taasi ay u dhacdana wuxuu sheegay inay ku xiran tahay in Canshuurta ay dadku bixiyaan.

”Dadka reer Puntland waxaan u sheegayaa, waxaan galaynaa socdaal dheer oo dalka looga saarayo Shabaab iyo Daacish iyo Shar wade oo dhan, waxay taasi u baahan tahay diyaargarow si loogu diyaaroobana waa in la bixiyaa Canshuurta” Ayuu yiri isaga oo hadalkiisa sii wata.

Ugu dambayn Madaxweynaha Puntland ayaa yiri…”Nabadgalyada, amniga iyo kala dambaynta cid ugu badisaa waa dadka ka Ganacsada, waa in aan laga meermeerin oo sida ay tahay loo bixiyo”.

Si kastaba ha ahate, hadalka Madaxweynaha Puntland ayaa kuso beegmaya xilli Ganacsatada ku dhaqan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ay gadood wadeen muddooyinkii ugu dambeeyay.

