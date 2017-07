Posted by GW1

Ra’iisulwasaare Kheyrre oo madaxda bangiga dhexe kala hadlay daabacaadda lacagta cusub ee Shiling Soomaaliga ah

Ra’iisulwasaaraha Soomaaliya ayaa galabta kulan la yeeshay madaxda Bangiga dhexe ee Soomaaliya,waxaana kulankaasi lagu gorfeeyey samaynta lacag Soomaali cusub oo dalku yeelanayo.

Ra’iisulwasaare Kheyrre ayaa madaxda Bangiga dhexe u sheegay in loo baahan yahay in si deg deg ah loo sameeyo lacagta cusub ee shiling Soomaaliga ah,sidoo kalena laga gaashaanto in dalka uu ka dhaco sicir barar baahsan oo saameeya guud ahaanba nolosha.

Wuxuu tilmaamay in bangiga dhexe yahay kan mas’uulka ka ah lacagta dalka,isagoo ku boorriyey madaxda Bangiga in ay muujiyaan mas’uuliyaddaasi baaxadda leh oo iska xil saaraan daabacadda lacagtaasi iyo hawlaha kale ee u bangigu dalka u ahayo.

puntlandi.com