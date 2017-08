Posted by GW1

Sarkaal sare oo ka tirsan Al-shabaab oo Dowladda Soomaaliya isu soo dhiibay.

Sarkaal sare oo ka tirsanaa Ururka Al-Shabaab ayaa isu dhiibay ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya Qaynta ku sugan degmada Maxaas ee gobalka Hiiraan,sida uu xaqiijiyey sarkaal ka tirsan Ciidanka Dowladda Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta.

Wakaaaladda wararka Soomaaliya ee(SONNA) ayaa ku warrantay in sarkaalka oo dhinaca caafimaadka u qaabilsana Al-shabaab uu xalay la soo xiriiray shacabka Tuulada Goobo,isagoo ka soo goostay malayshiyaad ku sugan tuulada Warxoolo ,kadibna lagu soo xiray ciidanka xoogga dalka Taliska Guutada 52-aad ee Gobolka Galgaduud,kuwaaso saaka ku wareejiyey ciidanka Dowladda qaybta degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan.

Sarkaalka oo magaciisa lagu sheegay Nuur Ibrahim,Alshabaabna looga yaqaan Sakariye ayaa in muddo ah dhinaca caafimadka u qaabilsanaa malayshiyaadka Al-shabaab ee ku sugan gobolka Galgaduud,wuxuuna xalay go’aansaday in uu gebi ahaanba ka soo baxo kooxdaasi”dhiig-miiratada ah” ee gumaadaya shacabka Soomaaliyeed,waxaana la filayaa in dhowaan loo gudbiyo dhanka magaalada Mogadishu,sida ay sheegayaan warar hoose oo aan helnay.

Dhowaan ayey ahayd markii mid kamid ah as-aasayaashii Al-shabaab,sidoo kalena ahaan jiray ku-xigeenka hoggaanka Ururka Mukhtaar Roobow Cali(Abu-mansuur) uu isu soo dhiibay Dowladda Soomaaliya,isagoo xilligaasi ku dhawaaqay in uu gebi ahaanba isaga baxay ururkii uu gacantiisa ku sameeyey,kadib markii sida uu sheegay “uu arkay in ay ka shaqaynayan wax aab u adeegayn maslaxadda dalka,dadka iyo diinta midna”.waxaana muqata in haatan saraakiil sare oo ururkaas ah ay doorbideen in ay isaga baxaan.

