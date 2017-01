Posted by pi6

(Sawiro) Arday Baratay Caafimaadka, Saxaafadda iyo Luuqada Oo Ka Qalinjabiyay Machad Boosaaso Ku Yaal

Magaalada BosaasoWaxaa lagu qabta Munaasibad Balaaran oo ay ku qalinjabinaayeen Arday wax kabaratay Macadka SOOYAAL INSTITUTE oo ay Xaruntiisa Wayn ku taalo magaalada Bosaaso.

Xaflada qalinjabinta Dufcadii labaad ee Ardayda Maanta ka qalinjabisay Machadka Sooyaal ayaa Waxaa laguqabtay Hoolka shirarka ee Jaamacada Boosaaso Waxaana ka sooqaybgalay Munaasibadan oo ahayd mid aad loosoo Agaasimay Maamulka Sare ee Machadka Sooyaal, Macalimiinta waxka dhigta Machadka , Xildhibaano katirsan Golaha deegaanka ee Dagmada Boosaaso , Maamulka jaamacada Boosaaso, Agaasimaha Wasaarada Warfaafinta Puntland ee G/Bari iyo Ardaydii Qalinjabinaysay Maanta Machadka Sooyaal.

Maamulaha Machadka Sooyaal Maxamed Maxamuud cismaan oo uguhoreen Daahfurka Munaasibada ayaa sheegay sidan “Ardayda Maanta ka Qalinjabisay Machadka Sooyaal Waxa ay Barteen Madooyin ka kala ah Caafimaadka, luuqada, iyo saxaafada Waxayna ay tiradooda guud ay Gaaraysaa 124 Arday . Ardayda ka qalinjabisay Luuqada waxa ay Gaarayaan 11 Arday Ardayda ka qalinjabisay Saxaafada Waa 51 Arday Caafimaadka Waa 62 Arday saas ayayna Wadartooda ay ku noqotay 124 Arday oo waqtiyo kala duwan Machadka Dhiganaayay oo Qalinjabintooda Maanta ay ku soo beegantay ayuu kusoo gaba gabeeyay hadalkiisa Maamulaha Guud ee Machadka sooyaal Ustaad Maxamed Maxamuud Cismaan .

Agaasimaha Wasaarada Warfaafinta ee G/Bari Maxamuud Warsame Fuube oo Munaasibada Hadalkajeediyay ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan Ay isgarab taagi doonaan Gaar ahaan Ardayda ka qalinjabisay Saxaafada Shaqa Abuurna loo samayndoono waxaan uu intii ay Munaasibada socotay goobta ay kaga dhawaaqeen Qaar kamid ah Bahda saxaafada in ay Shaqaalaysiin doonaan dhankooda Ardayda kaalmaha sar sare ka gashay imtixaanka .

Qaar kamid Ardayda ka Qalinjabisay Maanta Machadka sooyaal Ayaa Goobta ku soobandhigay cilmigii Mudada Dheer ay soobaranaayeen oo ay kamid ahaayeen Caafimaadka, luuqada , iyo Saxaafada,

Xildhibaan Maxamed Maax Colow oo kamid ah Xildhibaanada Golaha deegaanka ee Dagmada Bosaaso Gaar ahaan Arimaha Bulshada ayaa Ardayda Maanta ka qalinjabisay Machadka sooyaal ugu hambalyeeyay Aqoonta ay barteen waxaana uu kudhiiri galiyay in waxbarashada ay halkaasi ka siiwadaan oo aysan ka harin.

Gabagabadii Waxaa Xaflada Qalinjabinta Dufcadii labaad ee Machadka sooyaal soo gunaanaday kormeeraha Wasaarada Waxbarashada ee G/Bari Muuse jabriil waxaana uu sheegay in wasaarada Waxbarashada Dowlada Puntland ay aad ufarxad galisay in Macadka sooyaal tiro inaa laeg oo Arday ah uu soo saaro waxaan uu kormeeruhu uu sheegay in Macadka sooyaal uu ka diiwaan gashanyahay Wasaarada Waxbarashada uu na buuxiyay dhamaan shuriuudihii looga baahnaa.

Dufcadan ayaa noqonaysa dufcadii labaad oo sandka 2017 ka qalin jabisa Machadka sooyaal tan iyo Markii la aasaasy Machadka Sanadkii 20004 Dabayaaqadiisii.

www.puntlandi.com.