Posted by pi6

(Sawiro) WaxgaradKa Muuse Suldaan Oo Ka Hadlay Xubintooda Baarlamaanka Aqalka Hoose Ee Dib Loso Celiyay

Shir ay isugu yimaadeen Waxgaradka Beesha Muuse Saleebaan oo ka dhacay magaalda Boosaaso, ayay ku sheegen inaysan sinaba u aqbalayn in dib loso celiyo Xubinta Aqalka Hoose ee Baarlamaanka Soomaaliya u matalaysa, taasi oo Doorashadeedu ay ka dhacday magaalada Garowe ee Caasimada Puntland.

Waxgaradka ayaa sheegay inay kaso horjeedaan in dib loso celiyo xubinta ay doorteen, waxay sheegen in Doorashadu ay u dhacday si xor ah oo xalaal ah, isal markaana loo maray wadada iyo nidaamka sharciga ahaa ee Doorashada loo dajiyay.

Waxay amaan uso jeediyeen Guddiyada Doorashada heer Federaal iyo Puntland, waxayna xuseen in arrintan ay tahay mid Siyaasadaysan oo uu ka dambeeyo Xildhibaan Kulalihi oo ay sheegen inuu doonayo in 16-sano ka dib uu sii joogo kursiga beesha.

‘’Doorashada Aqalka Hoose kursi baan ku lahayn, dad badan ayaa isa soo sharxay, annaga Odayaal ahaan waxaan u sheegnay Musharixiintu inay kala haraan, Doorasho sax ah bay galeen oo waa kala hareen’’ Ayuu yiri Caaqil Cumar Siciid Cismaan Yuusuf.

Caaqil Cumar Siciid Cismaan Yuusuf ayaa sheegay in Beeldaajihii beesha Beeldaaje Axmed beeldaaje Maxamed beeldaaje Xirsi Beeldajae Faarax uu dhintay sanadkii 2013-ka, ayna dhowaan dooran doonaan beeldaajihii badali lahaa, waxay sheegen inay jiraan dad doonaya inay wax kharibaan, kuwaas oo ay ka digeen..

‘’Waxaan cadaynaynaa in Xubintii aan ku lahayn Aqalka Hoose ee laso celiyay inay tahay mid Siyaasadaysan, waxaan u mahadcelinaynaa Guddiga heer Federaal iyo Puntland, waxaan cadaynaynaa in saxiixa laga hadlayo in 135 Isim ee Soomaaliya Dawlada u saxiixday iyo ciday Wakiilatay ayaa saxiixa iska leh’’ Ayuu yiri Cali Nuur Ismaaciil.

Qaar ka mid ah Waxgaardka iyo qaybaha kale ee bulshada beesha ee ka qayb galay kulanka ayaa sheegay in Xubinta beesha lagu doortay si la mid ah xubnaha kale ee Baarlamaanka ee la Anisixiyay.

Ugu Dambayntii waxay sheegen in Xildhibaankii ay ku lahaayen Aqalka Hoose ee Baarlamaanka Soomaaliya ay doorteen.

Hoos Ka Daawo Sawiro:

www.puntlandi.com.