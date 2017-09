Posted by GW1

(SAWIRRO) Aas qaran oo Jigjiga loogu sameeyay dadkii Oromadu xasuusqday.

Waxaa maanta aas qaran loogu sameeyay xabaalaha gidhibka ee caasimada deegaanka jigjiga dadkii shacabka somalida ahaa ee sida axmuqnimada ah loogu xasuuqay hawaday ee degaanka Oromada dadkaasi oo ay tiradoodu dhantahay 40 qof,

Waxaa aaskan qaran oo aan loo kala hadhin  soo qaybgalay masuuliyiinta ugu saraysa xukuumada DDSI oo uu ugu horeeyo madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar, afhayeenka golaha xildhibaanada DDSI ahna gudoomiyaha XDSHSI mudane Maxamedrashiid Isaaq Ibraahin, madaxwayne ku xigeenada DDSI, odayaal dhaqameedka deegaanka, hogaaminta diimaha kala duwan ee dalkeena itoobiya, iyo kumanaan qof oo ka mid ah qaybaheeda kala duwan bulshada ku dhaqan magaalada caasimada deegaanka ee jigjiga.

Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa ugu horayntii dhamaan shacabwaynaha DDSI meelkasta oo ay joogaan tacsiya tiiraanyo leh uga diray shacabkii aan waxba galabsan ee sida akhmuqnimada ah looga xusuuqey magaalada hawadaay iyagoo waxba galabsan guryahooda laga la soo baxay ee kaliya lagu dilay magaca Somalinimada.

Madaxwaynaha DDSI ayaa sheegay in goobta uu ka socday xasuuqu ay si deg deg ah u tageen ciidamada qaranka iyo federaal booliska oo si muwaadinimo leh u soo bad baadiyey 300 oo qof oo in la xasuuqo larabay kuwaas oo ku dhex noola Oromada.

Madaxwaynaha ayaa sheegay in loo bahan yahay in dadka aan waxba galabsan ee inagu dhexnool in aan waxba layeelin si aynaan u fulin ujeedadii uu cadawgu lahaa.