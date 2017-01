Posted by GW1

(SAWIRRO) Bankiga Tawakal oo Garowe ku daahfuray adeeg casri ah oo lagu magacaabo Tawakal Plus

(Pi Garowe) Bankiga caalamiga ah ee Tawakal ayaa magaalada Garowe ee caasimadda Puntland kusoo bandhigay adeeg caalami ah oo lagu magacaabo Tawakal Plus, kaasoo ah adeegii ugu horeeyay ee shirkad Soomaaliyeed ay soo bandhigto.

Munaabasad weyn oo lagu faahfaahinayay adeegaan ayaa waxaa kasoo qeyb galay masuuliyiin katirsan golayaasha kala duwan ee dowladda Puntland, maamulka degmada Garowe, ganacsato iyo marti sharaf kale oo ka socotay qeybaha kala duwan ee bulshada.

Eng, Cali Siciid Maxamed oo ah maareeyaha suuqgaynta Bankiga Tawakal ayaa sheegay barnaamijkaan Tawakal Plus (Tplus) inuu ka kooban yahay adeegyada kala ah, lacag dirid (Xawaalad), lacag Moobaylka lagu dirsado dalka gudihiisa iyo dibadiisa iyo adeeg wax lagu kala iibsado gudaha iyo dibada.

Maareeyuhu wuxuu sheegay adeegaan inuu kaga duwan yahay adeegyada kale ee lacag dirida, isagoo kaa caawinaya inaad dal iyo dibadba lacagtaada ku dirsan karto, adigana laguugu soo diri karo, wuxuuna intaas ku daray inadeegaan uu ku xiran yahay adeegyada taleefoonada lacagta lagu dirsado ee laga isticmaalo gudaha dalka iyo qeybo dibada laga isticmaalo.

Maareeyaha Bankiga Takawal ee deegaamada Puntland Maxamed Cabdi oo ka hadlay munaasabada ayaa sheegay barnaamijkaan inuu ahaandoono barnaamijyadka ugu degdeg siiyaha badan ee lacag dirista, kaasoo hormuud u noqondoona adeegyada laga isticmaalo Soomaaliya.

Maareeyaha guud ee Bankiga Tawakal Soomaaliya, Maxamed Cali Jaamac ayaa isagana dhankiisa sheegay inuu adeegaan fududaynayo in qofku lacagtiisa uu la tagi karo meel kasta oo dunida katirsan isagoo ku isticmaalaya adeega Tawakal Plus, Waxaa kale oo uu maareeyuhu sheegay in qofku si caalami ah uu lacagtiisa ku diri karo, kuna qaadan karo.

Cabdiditaax Maxamed Cabdi oo gudoomiyaha shirkada Korantada ee Necsom, kuna hadlayay magaca ganacsatada ayaa soo dhoweeyay barnaamijkaan cusub ee shirkada Tawakal soo bandhigtay, wuxuuna sheegay inuu kamid ahaandoono dadka isticmaala adeegaan, si ay horumarka ganacsigooda ugaga faa’idaystaan adeega TPlus.

Duqa degmada Garowe Xasan Maxamed Ciise (Goodir) iyo gudoomiye ku xigeenka gobolka Nugaal, Khaasim Maxamed Cabdi ayaa si wadajir ah usoo dhoweeyay barnaamijkaan Tawakal soo bandhigtay, waxayna ku tilmaameen horumar weyn oo soo kordhay, waxayna ku baaqeen in la isticmaalo.

Masuuliyiinta caasimadda iyo gobolku waxay sheegeen inay la shaqeynayaan cid walba oo doonaysa inay ka qeyb qaato horumarka bulshada, iyagoo si gaar ah ugu ammaanay shirkada Tawakal inay kamid tahay shirkaddaha wax u qabtay dalkooda iyo dadkooda.

Xildhibaan Cabdixakiin Maxamed Axmed (Dhoobo-daareed) oo isagana ka hadlay xaflada ayaa Bankiga Tawakal uga mahad celiyay adeegaan caalamiga ah ee ka qeyb ka qaadanaya isku xirka shacabka Soomaaliyeed ee gudaha iyo qurbo joogta, wuxuuna sheegay shirkad walba in lagu qiimeyndoono sida ay dalkooda iyo dadkooda wax ugu qabteen.

Sheikh Cabdiqani Qorane oo ugu dambayn xaflada ka hadlay ayaa shirkada Tawakal iyo guud ahaan shirkadaha kale ee Soomaaliya uga mahad celiyay kaalinta ay ka qaateen horumarka dalkooda iyo la jaanqaadida Tiknooloojiyada casriga ah ee maanta aduunka laga isticmaalo.

Shirkada Tawakal ayaa la aas aasay 17 sano kahor, waxayna kamid tahay shirkadihii ugu horeeyay ee bilaabay adeega xawaaladaha.

