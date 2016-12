Posted by GW1

(Sawirro) Hay’adda HADMA oo Garowe ku qabatay tababar ku saabsan habka looga gaashaanto qatarta isbedelka cimilada.

Hay’adda maaraynta masiibooyinka iyo arrimaha buinu’aadinimada ee HADMA, ayaa maanta magaalada Garowe tababar soconaya labo maalmood ugu qabatay Mutadawiciin ka socday 37 degmo oo Puntland ah, kuwaas oo la barayo qaabka lagu ogaado isbadalka Cimilada iyo sadaalinteeda.

Agaasimaha Hay‘adda maaraynta masiibooyinka Puntland Cabdullaahi Axmed Cayrow ayaa sheegay, si loo helo isku tashi iyo aqoon looga gaashaanto xaaladaha degdeg ah in hay’adda HADMA ay go’aansatay in degmo kasta oo Puntland katirsan loo helo labo qof oo mutadawiciin ah oo u qareema baahiyaha degmooyinkooda.

Waxaa kale oo agaasimuhu sheegay in tababarkaan lagu barandoono qatarta ka timaada isbedelka cimilada, sida digniinta looga bixiyo cimilada iyo habka loo gudbiyo xogta iyadoo lala wadaagayo hay’addaha dowladda..

Wakiil ka socday hay’adda UNDP oo lagu magacaabo Cawil Cabdinuur ayaa sheegay tababarkaan inuu yahay mid muhiim ah oo loo baahan yahay dadka la siinayo inay gacan ka geystaan isbedelada lagu yaraynayo qatarta cimilada, isbedeladaas oo ah, in la abuuro dhir, in la ilaaliyo deegaanka iyo in lala macaamilo fatahaada iyo biyaha socda.

