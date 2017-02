Posted by GW1

(SAWIRRO) Hay’adda Save the Children oo gaadiid ku wareejisay wasaaradda caafimaadka Puntland

Hay’adda Save The Children ayaa maanta Saddex Gaari oo ka kooban nuucyo kala duwan ku wareejiyay wasaaradda caafimaadka Puntland, kuwaas oo loogu talo galay inay ka shaqeeyaan gobolka Kar-kaar.

Gaadiidkaan ayaa loogu talo galay in wax looga qabto xaaladda caafimaad ee deegaanadaas. Gawaaridan ayaa mid kamid ah waxa uu yahay kuwa gar-gaarka deg dega ah ee caafimaadka ee loo yaqaano (Ambulance).

Madaxa hay’adda Save Cabdiqafaar Cilmi Xaange, ayaa sheegay gaadiidkaan ay ku wareejiyeen wasaaradda caafimaadka inay qayb ka yihiin mahsruuc lagu magacaabo (Change), isagoo intaas ku daray in horay wasaaradda ugu wareejiyeen 6 gaari, kuwaan oo kale ah loogu talo galay in loogu adeego dadka abaartu saamaysay ee ku sugan gobolkaas.

Xaange, ayaa ballan qaaday in hay’addu diyaar u tahay inay la shaqayso wasaaradda gaar ahaan xilligaan oo lagu jiro abaar baahsan.

Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Puntland, Cabdinaasir Cismaan Cuuke, ayaa ballan qaaday in baabuurtan sida ugu wanaagsan loogu adeegi doono shacabka isagoo ka mahad-celiyay wada-shaqaynta tooska ah ee Save la leedahay wasaaradda. Cuuke, ayaa intaas ku daray in baabuurtan loo adeegsan doono islamarkaan lagu qaban doono shaqada ugu soo horaysa oo ah in kooxo caafimaad loo diro meelaha dadku u hayaameen ee gobolka Karkaar.

Mashruucan oo ay isla wadaan wasaaradda caafimaadka Puntland iyo hay’adda Save ayaa soo socday muddo Lix sano ah, waxaana qayb kamid ah bilaabatay sannadkii hore 2016 isagoo ku eg 2019, waxaana maalgalinaya hay’ad laga leeyahay Ingiriiska oo lagu magacaabo DFID taasoo ka shaqaysa arrimaha samafalka.

