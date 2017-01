Posted by Gal2018

(Sawirro) Madaxweynayaasha Puntland Iyo Galmudug Oo Heshiis Ku Kala Saxiixday Muqdisho

Madaxweynayaasha Dowlada Puntland iyo Maamulka Galmudug ayaa Muqdisho ku yeeshay Kullan looga hadlayay Xiisadaha iyo Colaada ku soo laa laabatay Magaalada Gaalkacyo.

Kullanka ayaa waxaa goob joog ahaa Madaxweynaha Soomaaliya, Ra’iisul-wasaaraha Soomaaliya iyo Ergayga Qaramada Midoobay ee arrima dalka Soomaaliya.

C/weli Maxamed Cali (Gaas) iyo C/kariim Xuseen Guuleed ayaa la sheegay iney kullanka ka dib magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ku kala saxiixdeen heshiis.

QODOBADA LA KALA SAXIIXDAY:

In wadooyinka la furo

In Booliis isku dhaf ah in la geeyo Gaalkacyo.

In bisha labaad ee sanadkaan kullan la isugu yimaado.

HALKAAN KA DAAWO SAWIRRO: