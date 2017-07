Posted by GW1

(SAWIRRO) Wasaarada Deegaanka oo aqoon korarsi ku saabsan Maaraynta Daaqa iyo Xirmaynta Dhulka Dooxada Dharoor ugu qabatay Waxgarad isaga kalayimid gobolada Puntland.

Waxaa maanta Deegaanka Meeladeen oo kuyaala dooxada Dharoor ee gobolka Bari lagu qabtay aqoon iswaydaarsi ku saabsan maaraynta Daaqa iyo Xirmaynta dhulka kaas oo ay soo qaban qaabisay wasaarada Deegaanka, Duurjoogta iyo Dalxiiska DPL oo kaashanaysa hay’adda Care waxaana aqoon iswaydaarsigan loo qabtay Cuqaal, Samadoono, Waxgarad iyo masuuliyiin ka kalayimid gobolada kaladuwan ee Puntland, waxaana sidoo kale aqoon iswaydaarsigan ka qaybgalay madaxda wasaarada Deegaanka oo uu hogaaminayey Wasiirka Deegaanka, maamulka gobolka Bari iyo kan degmooyinka Ufeyn iyo Iskushuban.

Aqoon-iswaydaarsigan oo si qoto dheer looga dooday islamarkaasna loogu kala faa’iidaystay habka xirmaynta dhulka ayaa lagu qabtay geed wayn oo kuyaala deegaanka Meeladeen waxaana waxgaradkii kakala yimid gobolada kaladuwan ee Puntland ay halkaas sharaxaad ku saabsan habkii loo xirmeeyey dooxada Dharoor oo dhawaan laga sameeyey xirmo-daaqsimeed lagu badbaadiyey Dhulka daaqsinta ah ee Dooxadaas ay uga dhagaysteen maamulada degmooyinka Ufayn iyo Iskushuban iyo cuqaasha deegaankaas oo iyagu dhawaan sameeyey xirmada taas oo ahayd tii ugu horaysay ee Puntland laga sameeyey tan iyo markii ay dhacday dawladii dhexe ee Soomaaliya.

intii uu tababarkaasi socday ayaa waxaa hadalo kaladuwan kajeediyey cuqaashii iyo waxgaradkii ka qaybgashay tababarka waxaana sidoo kale ay wax kawaydiiyeen Masuuliyiintii iyo Waxgaradkii sameeyey Xirmada dhawaan kuwaas oo ay kawaraysteen caqabadihii ay la kulmeen intii ay xirmadu socotay iyo waxyaalihii ay ka faa’iideen, madaxda degmooyinka Ufeyn iyo Iskushuban iyo Cuqaasha deeganadaas ayaa sheegey in lagu guulaystay in lasoo celiyo dhuldaaqsimeedkii ay Dooxada-Dharoor caan ku ahayd islamarkaasna ay si wayn ugu faa’iideen xoolo dhaqatada Deegaanku waxaana ay sheegeen inay qorshaynayaan inay sanadwalba joogteeyeen xirmada dhulka daaqsinta ah si loosoo celiyo Dhirtii iyo Geedihii ay caanka ku ahayd Dooxada Dharoor.

Gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays (Dhado) oo ka hadlay aqoon iswaydaarsigaas ayaa sheegey in ay ku faraxsanyihiin in dhamaan bulshada reer Puntland ay isugu yimaadeen dooxada Dharoor kadib markii la xirmeeyey waxaana uu sheegey inay rajayanyaan in gobolada kale ee Puntland-na dhawaan laga sameeyo Xirmaynta dhul daaqsimeedka si loosoo celiyo haybadii iyo quruxdii uu dhulku lahaa.

Wasiirka Deegaanka, Duurjoogta iyo Dalxiiska DPL Dr. Cali Cabdullaahi Warsame ayaa gabagabadii aqoon iswaydaarsigaas shahaadooyin gudoonsiiyey masuuliyiintii iyo cuqaashii xilka iska saaray in lasoo celiyo Xirmada waxaana uu sheegey in tani ay tilaabo wanaagsan tahay loona baahan in gobolada kale ee Puntland ay ku daydaan bulshada Dharoor, Wasiirku sidoo kale wuxuu sheegey in la gaaray xiligii dadku ay dhulkooda ka shaqayn lahaayeen islamarkaasna ay u ilaashan lahaayeen dhulka Xoolo-Daaqeenka ah wasiirka ayaa dhanka kale sheegey in qorshahaan laga fulin doono dhamaan gobolada kaladuwan ee Puntland.

