Shaqaalaha Puntland oo la fasaxay maalinta berito..

Wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowladda Puntland ayaa maanta shaqaalaha dowliga ah iyo kuwa gaarka ah u sheegtay inay fasax yihiin maalinta berito ah oo ku beegan maalinta shaqaalaha aduunka ee kowda bisha May.

Wasiir ku xigeenka shaqada iyo shaqaalaha Puntland Cabdirisaaq Ismaaciil Shirre ayaa sidaasi u sheegay warbaahinta gudaha, isagoo dhinaca kale hambalyo u diray shaqaalaha dowladda Puntland oo uu ku ammaanay inay daruufo adag ku shaqeeyaan.

Wuxuu sheegay in maalinta shaqaalaha ay tahay maalin weyn oo waxtar u leh bulshada Soomaaliyeed, loogana baahanyahay in ay ka faaidaysataan shaqaalaha Puntland.

Sidee ku timid xuska kowda May.

May kowdeedu, waa maalin ay ku duugan yihiin taariikho murugo leh, waa maalin dhaqdhaaqyadii ururadadii shaqaalaha ee qarnigii 18 aad guulahii ay gaadheen ilaa manta midhaheedi laguranayo,waxa ay u dagaalameen kuna guuleysteen arimo ay ka mid yihiin, in 8 sacadood maalintii la shaqeeyo, in todobaadkii maalin ama laba nasasho la ahaado, in mushahar la qaato iyo in goobaha shaqada laga dhigo qaar ku haboon oo khatarta iyo waxyeeladuba ku yartahay. Guulahana ay soo hooyeen waa qaar ilaa maanta lagu dhaqmo.

Kowda May in loo xuso maalinta shaqaale weynaha adduunka ayaa ay sabab u ahayd

Maalinta shaqaalaha aduunku waa xusida xasuuqi ka dhacay suuqa la yidhaahdo Haymarket oo ku yaala magaalada Chicago ee dalka maraykanka sanadku markii uu ahaa 1886, ka dib markii ay dhaqdhaqaaqyadii iyo ururadii shaqaaluhu ku dhawaaqeen isku soo baxyo ay ku dalbanayaan in dib loo eego xaaladaha adag e ay ku sugan yihiin dabaqada shaqeystadu iyo xuquuqdooda.

Waxay ahaayeen qaar shaqeeya in ku dhow celcelis ahaan 16 sacadood maalintii, mushahar iyo gunotoona lama siin jirin, ma ay jirin maalin nasasho oo ay ku leeyihiin todobaadkii iyadooy intaasi dheerayd in goobaha ay ka shaqeyn jireen iyo shaqada ay ka qaban jireenba ay ahayd mid aad u adag. isku soo baxyadii ay sida nabadgalyada ah ugu dalbaneyeen xuquuqdii ka maqnayd ayaa waxay ay isku rogeen goob dagaal oo uu dhiig badani ku qubtay nafa badana ay ku baxeen kadib markii dabaqadii maalqabeenku ay u adeegsadeen ciidamo kuwaasoo xabado nool nool la dhacay mudaharadaayashi

Waxay ahayd dhacdo runtii aan cidna farxad galin kuna ahayd dhabar jab iyo xusul u laabid dhaqdhaqaadyadii iyo uradii shaqaalaha ee wakhtigaasi. “Samraa sadkii waa helaa” waxay ku qaatay 4 sano kadib in ay xaqiijiyaan halgankoodi iyo hamigoodi iyo in dhimashadii walaalahoodi ku geeryooday halganku ay mudan yihiin in la xuso, kuwana suntay yihiin xususada maalintan taariikhiga ah. taariikhda in. kowdii bishii May 1890 ayaa noqotay maalin ay u dabaaldagaan helitaanka xaquuqdoodi, xusida halgamayaashoodi ku dhintay intii ay halgankii ay ku soo jireen una dabaaldagaan xusida maalintan.

Waxay ahayd kowdii bishii May 1890 markii u horeysay ee la xuso maalintan, lagana soo bilaabo maalintaa waxay noqotay maalin saameyn ku yeelata shaqaalahii dalka maraykanka, kuma ay koobnaan ee waxay ku fiday dhamaan dacalada iyo daafaha dunida, waxay sabab u noqotay in tiirarkaa ay taageen ururadadii shaqaalaha ee wakhtigaasi ay noqdaan qaar ilaa maanta ay ka faaideysanayaan dhamaan qof kasta oo shaqaale ahi.

Isku soo wada duuboo, maalintaa shaqaalaha adduunka waa maalin ka mid ah maalmaha ku xardhan taariikhda binaadamka, waa maalin ku jirta maalmaha fasaxyada qaran ee wadamo badan oo dunida daafaheeda ahoo ay ku jiraan dawladaha ka jira dhulalka ay somaalidu dagto.

Malaayiin shaqaale ah oo dunida dacaladeeda ku nool kuwaaso ku kala duwan luuqada, diinta, midabka, qaab nololeedka, cimilada iyo gabi ahaanba xaaladaha dhaqan dhaqaale ayaa ka siman in ay u xusaan una aqoonsadaan Kowda May maalinta shaaqalaha adduunka.

