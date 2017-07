Posted by GW1

Shir weyne heer Qaran ah oo Garoowe marti-gelinayso.

Magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa marti-gelin doonta shir weynaha dib u eegista Dastuurka Soomaaliya,kaasi oo lagu turxaan bixin doono qodobada aan kala caddayn ee Dastuurka Soomaaliya.

Madaxweynaha Dowladda Puntland Cabdiweli Maxammed Cali(Gaas) oo shalay saxaafadda ugu warramay xarunta madaxatooyada Garroowe,isagoo ka soo laabtay caasimadda Muqdisho ayaa sheegay in uu mas’uuliyiinta sare ee dalka kala soo hadlay arrimaha shirkaasi,islamarkaana ay isla-garteen in magalada Garoowe lagu qabto,balse ma uu xusin xilliga loo madlanyahay shirkaasi.

Wuxuu sheegay in haatan wada-shaqayn wacan ka dhexayso iyaga iyo xukuumadda cusub,taasoo keentay in shirarka xeer Qaran gobollada lagu qabto,wuxuuna tilmaamay in shirka magaalada Kismaayo ee golaha Wasiirada Soomaaliya uu muujinayo xiriirka wanaagsan ee dowladda dhexe iyo dowladgoboleedyada.

Puntlandi.com