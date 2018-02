Posted by P2

Shirkii gollaha wasiiradda Puntland oo murtiyeed lagasoo saaray

Shirkii Golaha Xukuumadda Dawladda Puntland oo uu shir-guddoominayey Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, ayaa waxaa looga hadlay, Amniga Dalka, Shirkii Amniga Qaran, Nabadeynta Beelaha Deegaanka Cagaare, Xaaladda Bad-baadinta Doontii Caariday, Xeerka Nidaamka Cabashooyinka Puntland, Wax-kabadelka Magaca Wasaaradda Deegaanka iyo Warbiximo.

Xaaladda Amniga Dalka:

Golaha xukuumadda Dawladda Puntland ayaa warbixin ka dhageystay wasaaradda amniga Puntland oo sheegtay in ciidamada Puntland ku jiraan feejignaan joogto ah iyo sidii ay uga hortagi lahaayeen cadowga Puntland gaar ahaan Argagixisada caalamiga ah iyo kuwa ka geysta fal-danbiyeed-yada magaalooyinka waaweyn ee dalka.

Shirkii Amniga Qaran:

Madaxweynaha Dawladda Puntland ayaa uga warbixiyay golaha xukuumadda shirkii Amniga Qaranka iyo qodobadii ay isku raaceen gollaha Amniga Qaranku, wuxuuna u sheegay Madaxweynuhu golaha in xaalad adag laga marayo dhisme ciidan qaran oo la isku lahayn karo, taas awgeedna loo baahan yahay in waqti la geliyo dhisme ciidan qaran oo dalka lagu aamni karo dhinac walba, wuxuuna Madaxweynuhu usheegay gollaha in Madashu dadaal ugu jirto soo dhameystirka iyo sameynta ciidan qaran, sidoo kalena wuxuu Madaxweynuhu golaha uga warbixiyay heshiiskii laga gaaray kalluumeysiga Soomaaliya

Nabadeynta Beelaha Cagaare:

Gollaha Xukuumadda ayaa bogaadiyay Isimada iyo Wax-garadka deegaanka Cagaare oo soo af-meeray khilaafaadkii iyo isku dhacyadii deegaankaas, wuxuuna Madaxweynaha Dawladdu Puntland Dr.Cabdiweili Maxamed Cali Gaas u caddeeyay shacabka Puntland in Dawladdu ka qeyb qaadanayso fulinta iyo dhameystirka heshiiskaas, horeyna ay Dawladdu uga qay-qaadatay wuxuuna sidoo kale Madaxweynuhu bogaadiyay guud ahaan Isimada iyo Dawlad Deegaanka Ethiopia ee ka qayb-qaatay howshaas .

Xaalada Bad-baadinta Doontii Soo Caariday:

Madaxweynaha Dawladda Puntland ayaa ka dhageystay golaha xukuumadda xaalada bad-baadinta doontii soo caariday oo si ay weyn uga qayb-qaateen shacabka, shirkadaha dalka iyo dawladu-ba, wuxuuna Madaxweynuhu bogaadiyay dhammaan intii ka qayb-qaadatay howshaas, wuxuuna Madaxweynuhu amar ku siiyay Wasaaradda Maaliyada inaan laga qaadi karin hantidaas wax canshuur ah.

Nidaamka Maareynta Cabashooyinka Puntland:

Hay’adda Maamul wanaaga Puntland ayaa maanta hor keentay gollaha xukuumadda xeerar kala ah xeerka Nidaamka Maareynta Cabashooyinka iyo xeerka Axdiga Adeega Dadweynaha, xeerarkaan ayaa xoojinaya wada-shaqeynta Dawladda iyo Dad-weynaha.

Wax-Badelka Magaca Wasaaradda Deegaanka:

Gollaha Xukuumadda ayaa maanta ka badelay magacii hore ee wasaaradda Deegaanka, waxayna u badeleen Wasaaradaa Deegaanka iyo Is-bedelka Cimilada, si ay wasaaraddu wax uga qabato wax-yeelada is-bedelka cimilada deegaamada Puntland.

War-bixin:

Gollaha Xukuumadda ayaa war-bixin ka dhageystay Wasaaradda Haweenka oo shaqooyinka ka soo fulisay gobolka Mudug, wuxuuna Madaxweynuhu u sheegay golaha in gabdhaha Puntland yihiin halyeeyo meel-walba oo joogaan gaar ahaan kuwa ka shaqeeya Caafimaadka iyo Wax-barashada.