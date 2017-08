Posted by GW1

Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur.” Dowladda federalku waa inay dajisaa siyaasad lagula dhaqmayo saraakiisha Shabaab kasoo goosta.

Xubnaha ka soo goosta Argagexisada Alshabaab waa muhiim, waxayse ku xiran tahay sida looga faa’iidaysto, kumaba sii jiraan hadii ay hogaanka sare ka tirsanaayeen ama magac iyo miisaan lahaayeen sida Sheekh Mukhtaar Roobow oo kale.

Mararka qaar khilaafka iyo dagaalka gudaha ee Argegexisada waa fursad ka qaalisan dagaalka tooska ah ee lagu qaadayo. Sababtoo ah.

1- Waxay meesha ka saaraysaa muuqaalka ah in ay midaysan yihiin. Kooxaha Aragegexisada ma jirto wax uga xanuun badan in loo arko in ay qaybsan yihiin oo dhexdooda khilaaf ka aloosan yahay. Waxaa halkaas ku beenoobaya qadiyadii ay xubnahooda ku dagaal gelinayeen. Waxaa soo ifbaxaya danaha gaarka ah, gabood falka iyo damaca xubnaha hogaanka.