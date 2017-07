Posted by GW1

Soomaaliya oo sacuudiga xoolo u dhoofinaysa.

Wasaaradda xannaanada Xoolaha Dowladda Soomaaliya ayaa ku guulaysatay in ay hubiso caafimaadka iyo daryeelka xoolaha Soomaaliya ee loo dhoofinayo dalka Sacuudiga,sida uu sheegay wasiirka wasaaraddaasi Nuur Xassan Maxammed.

Wasiir Nuur ayaaa sheegay in ay haatan wasaaraddu ay bilowday dadaal lagu hubinayo caafimaadka xoolaha Soomaalida ee loo dhoofinayo dalka sacuudi Carabiya,iyadoo horay boqortooyada Sacuudiga u joojisay xoolaha ka yimaada Soomaaliya,taasi oo ay u sabab uga dhigtay in caafimaadkoodu liito,inkastoo markii dambe lagu guulaystay in sacuudiga lagu qanciyey in baartaan lag samaynayo xoolaha inta aanay ka dhoofin dekadaha Soomaliya.

Wixii xilligaasi ka dambeeyey sacduudiga ayaa Soomaaliya u soo diray dhaqaatiir xannaanada Xoolaha ku taKhakhusay oo baaritaan iyo hubin ku samaynaya ka hor inta aanay gelin dalka sacuudiga.

Wasiirka xannaanada Xoolaha Soomaaliya ayaa sheegay in sannadkaan Wasaaraddu qorshaysay in Sacuudiga loo dhoofiyo hal malyan iyo boqol ari ah,ka hor inta aan la gaarin xajka sannadkaan.

puntlandi.com