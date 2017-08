Posted by GW1

Trump oo sheegay in aan ciidankiisu ka baaxayn Afganistan,eeydayna u jeediyey Pakistan.

Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo khudbad u jeediyey Shacab weynaha Mareykanka ayaa sheegay in aan ciidanka Dalkiisu dhakhso uga baxayn Afganistan.

Trump ayaa ku eedeeyey dalka Pakistan in ay taageerto argagixisada,wuxuuna sheegay in haddii ciidanka Maraykanku ka baxo Afganistan ay taasi fursad u siinayso kooxaha argagixisada ah oo uu sheegay in ay ka faa’idaysnayaan marnaanshaha awoodeed ee ka shalan doona bixitaanka ciidanka Maraykanka.

Dowladda pakistan ayuu ku tilmaamay mid hoy u ah kooxaha argagixisada ah ee jaah-wareerka ku haya amniga Afgansitan iyo guud ahaanba k/Bari Asia,isago uga digay in ay sii waddo taageerada ay siiso wax uu ku sifeeyey”argagixisada”.

