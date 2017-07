Posted by GW1

War deg deg ah:Dhimashada hoggaamiyihi Daacish oo la xaqiijiyey

Kooxda korka kala socota Xaaladda dalka Syria ee” the Syrian Observatory for Human Rights” ayaa u sheegay Wakaaladda Wararka ee Reuters in ay xaqiijiyeen xogta sheegaysa in la dilay hoggaamiyhi Daacish Abu Bakr al-Baghdadi.

Wasaaradda Difaaca Rusia ayaa sheegtay bishii June ee sannadkaan in al-Baghdadi uu ku dhintay duqayn ay geysteen diyaaradaha dagaalka Rusia,duqayntaasi oo lagu beegsaday xarun ay ku shirsanaayeen madax sare oo Daacish ah magaalada Raqqa ee dalka Syria.

Dhinaca kale Wasaaradda difaaca Maraykanka ayaa sheegtay in aanay xaqiijin Karin dhimashada hoggaamiyahaasi halista ah,balse ay baarayaan xogta isa-soo taraysa eek u aaddan geerida a-baghdadi.

Warbaahinta Daacish weli kama hadlin wararka soo baxaya ee tilmaamaya dhimashada hoggaamiyahooda,inkastoo uu jiro tuhun weyn oo laga qabo geeridiisa.

