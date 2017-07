Posted by GW1

Dowladda Masar oo Somalia u ballanqaaday taageero militari.

Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka Somalia Gen: Maxammed Axmed jimcaale(Cirfiid) oo booqasho ku jooga dalka Masar ayaa maanta kulan la qaatay taliyaha guud ee ciidanka Masar Gen:Maxammed Xujaasi,waxayna si weyn isu-la gorfeeyeeen dagaalka argagixisada iyo sida dowladda Masar uga caawin karto Somalia xasilinta amniga guud ee dalka.

Taliyaha ciidanka xoogga dalka Somalia Gen:Cirfiid ayaa ku dheeraaday dagaalka ciidanka Somalia iyo kuwa AMISOM ay kula jiraan al-shabaab iyo guulaha ilaa iyo haatan laga gaaray,wuxuuna militariga Masar ka codsaday in ay ciidanka xoogga dalka Somalia ka taageeraan xasilinta waddanka iyo dagaalka al-shabaab.

Taliyaha ciidanka Masar ayaa sheegay in Masar ay ku jirto dagaal lamid ah kan Somalia ay ku jirto,kaasi oo ah cirib-tirka argagixisada,balse wuxuu xusay in militariga Masar ay ku dhowyihiin in ay gebi ahaanba soo af-jaraan kooxaha argagixisada ah ee ku dhuumaalaysanaya Jasiiradda Sinai ee dalkaasi.

Dhinaca kale taliyaha ciidanka Masar ayaa ballanqaaday in ay Somalia ka caawinayaan la dagaallanka argagixisada iyo sidoo kale taba-barka ciidanka,wuxuuna tilmaamay in iskaashiga militeri ee labada dal uu muhiim u yahay amniga gobolka iyo kan qaaradda Afrika.

Dowladda Masar oo khilaaf dhanka biyaha kala dhexeeyo Ethiopia ayaa doonaysa in ay galaan-gel ku yeelato gobolka Bariga Afrika,gaar ahaanna Somalia,dhinacyada militeriga iyo siyaasadda,si ay xulufo ugu yeelato geeska Afrika.