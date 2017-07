Posted by GW1

Wasaarada Deegaanka Puntland oo dhagax dhigtay Biyo Xireen laga dhisayo Deegaanka Xamxamaa.

Wasaarada Deegaanka, Duurjoogta iyo Dalxiiska DPL ayaa maanta dhagax dhigtay Biyo xireen lagasamaynayo Togga Dhuugley oo kuyaala deegaanka Xamxamaa oo katirsan Magaalada Garoowe, Dhagax dhiga togan ayaa waxaa ka qaybgalay Madaxda wasaarada Deegaanka, Wasaaradaha Xanaanada Xoolaha Iyo Beeraha ee Puntland, xafiiska Deegaanka ee dawlada Federaalka ah ee Soomaaliya, Maamulka deegaanka Xamxamaa, Waxgaradka Deegaanka iyo qaarkale oo katirsan bahwadaagta Wasaarada Deegaanka dawlada Puntland.

Agaasimaha waaxda Deegaanka ee wasaarada Deegaanka oo sidoo kalena ah Xiriiriyaha Mashruuca biyaha ee Hormarinta hab-nololeedka Xoolo-dhaqatada iyo Beeralayda Puntland (WALP) Maryam Maxamed Aadam oo furitaankii Biyo xireenkan ka hadashay ayaa sheegtay in Biyo-Xireenku uu ka koobnaan doono labo qaybood oo uu noqon doono labo-biyo xireen oo isku jira kuwaas oo loogu talagalay inay qabtaan in kabadan “Boqol Kun oo Fuusto” xili roobaadka, Maryam sidoo kale waxay sheegtay in Biyo-xireenkani uu kuguulaystay daraasad casri ah oo ay wasaarada Deegaanku horey u samaysay islamarkaasna uu buuxiyey shuruudihii loogu talagalay ayna ka faa’iidaysan doonaan dadka, Duunyada iyo Duurjoogtuba.

Maamulka Deegaanka Xamxamaa iyo Waxgaradka Deegaanka oo ka qaybgalay dhagaxdhiga Biyo xireenkan ayaa sheegey inay u mahadcelinayaan Wasaarada Deegaanka ee dawlada Puntland oo mudo ku mashquulsanayd sidii Togga Dhuugley looga samayn lahaa biyo xireenka waxaana sheegeen in ay diyaar u yihiin inay qaybtooda ka qaataan dhismaha Biyo Xireenka ayna Wasaarada iyo Injineerada dhisaya ay kala shaqaynayaan in sidii loogu talagalay loo fuliyo dhismaha Biyo Xireenkan.

Wasiir kuxigenka wasaarada Beeraha iyo Waraabka dawlada Puntland Marwo, Siciido Xuseen Caliayaa dhankeeda sheegtay in ay ku faraxsantahay dhismaha biyo xireenka togaga DHuugley waxaana ay sheegtay in ay dadka deegaanka ugu baaqayso inay samaystaan Beero si ay uga faaiidaystaan biyaha la qabanayo taas oo ay sheegtay in looga bixi karo dhibaatooyinka Cunoyarida oo marwalba soo noqnoqda, Agaasimaha Waaxda hormarinta Xanaanada Xoolaha ee wasaarada Xanaanadaha Xoolaha DPL ayaa isna dhankiisa ugu baaqay in dadka deegaanku ay marka biyo xireenka la sameeyo Calaf u beeraan Xoolahooda si ay uga gaashaantaan dhibaatooyinka abaaraha soo noqnoqda iyo Biyo yarida.

Agaasimaha Xafiiska Deegaanka ee dawlada Federaalka ah ee Soomaaliya Dr. Cabdirashiid Maxamed Maxamuud (XIdig) oo isna ka qaybgalay Dhagax dhiga Biyo Xireenka ayaa sheegey in dhismaha Biyo Xireenkan balaarani uu qaybwayn ka qaadan doono hormarka Deegaanka waxaana uu sheegey in dawlada Federaalka ah ee Soomaaliya ay maamulada kale ee dalka ka jira ugu baaqayso in ay ku daydaan Wasaarada Deegaanka ee Puntland oo mudooyinkii ugu danbaysay ku Fooganayd dhismaha Biyo Xireenada.

Wasiirka Deegaanka, Duurjoogta iyo Dalxiiska DPL Dr. Cali Cabdullaahi Warsame oo si rasmi ah u dhagax dhigay Biyo xireenkan laga dhisayo deegaanka Xamxamaa ayaa sheegey in ay wasaaradu Deegaanku mudooyinkii ugu danbaysay xooga saaraysay in dadka reer Puntland ay ka baxaan Biyo Yarida islamarkaasna ay ka faa’iidaystaan Biyaha Roobka oo sanadwalba khasaara islamarkaasna bada ku darsama, Wasiir Cali Cabdullahi wuxuu sheegey in Biyo Xireenkan ay dhismihiisa sidoo kale la socdaan mashaariico yaryar oo ay kamid tahay Haan-wayn oo Biyaha lagu kaydiyo si ay xoolaha iyo Duurjoogtu uga cabaan xili walba waxaana uu sheegey in Haantani ay ku shaqayn doonto tamarta deegaanka Saaxiibka la’ah ee Qorxda, Wasiirku wuxuu sheegey in Dhismaha Biyo Xireenka Togga Dhuugley uu kamid noqono kaabayaasha dhaqaalaha ee ay dawlada Puntland ku mashquulsantahay, Dadka Deegaanka ayuu ugu baaqay inay ka faa’iidaystaan dhismaha Biyo Xireenka islamarkaasna ay ilaaliyaan nadaafadiisa iyo hormarkiisaba, Wasiirku wuxuu sidoo kale u mahadceliyey bahwadaagta Wasaarada Deegaanka oo ay kujiraan hay’adaha iyo Wasaaradaha dawliga ah ee dawlada Puntland.

Daawo sawirrada