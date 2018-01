Posted by P2

Wasaaradda caafimaadka dowladda federalka Soomaaliya ayaa Amar kusoo rogtay shaqaalaha ajaanibta ee ka howlgala Goobaha Caafimaadka ee ku yaalla ee Magaalada Muqdisho.

Waxa ay sheegtay Wasaaradda Caafimaadka in ay doonayso in hubiyo tayada howlwadeennada caafimaadka ee dalka ka howlgalaya, iyo in lala socdo shaqadooda cafimaad.