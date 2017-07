Posted by GW1

WashingtonPost:Imaaraadka ayaa ka dambeeyey jabsashada Wakaaladda Qatar.

Jariiradda WashingtonPost oo warbixin ka qortay dhacdadii lagu jabsaday Wakaaladda wararka Qatar ayaa ka soo xigatay saraakiil ka tirsan sirdoonka maraykanka in Imaaraadka Carabtu ka dambeeyey falkaaasi iyo kuwa kale oo lagu jabsaday bogag ay leedahaay dowladda Qatar,taasi oo keentay dhibaatada haatan dhextaalla Qatar iyo dalalka kale ee go’doomiyey.

WashingtonPost waxay sheegtay in aanay kala caddayn in falkaan jabsashada ay Imaaraadku toos ugu lug-lahayd iyo in ay cid kale u wakiilatay.jariiradda ayaa ka soo xigatay sarkaal ka tirsan sirdoonka Maraykanka in mas’uuliyiin sare oo Imaaraadka ah oo dood yeeshay 23May ay uga wada-hadleen sidii ay u jabsan lahaayeen Wakaaladda wararka Qatar,iyadoo maalintii ku xigtay ee 24may la jabsaday gebi ahaanba boggii Wakaaladda.

Safiirka Imaaraadka ee magaalada Washington Yousef al-Otaiba ayaa beeniyey in dalkiisu wax lug ah ku leeyahay dhacdada lagu jabsaday Wakaaladda Wararka Qatar iyo bogag kale oo dowladdaasi leedahay.

Xogtaan cusub ee WashingtonPost heshay ayaa sii xoojinaysa warar hore ay u soo gudbiyeen kooxda baaritaanka dhacdadaan oo kaashanayey hay’adda sirdoonka Maraykanka ee FBI-da,iyadoo xogtaasi hore sheegaysay in dowlado gobolka ah ay ku lug-leeyihiin jabsashada Wakaaladda Wararka Qatar iyo bogag hoosyimaada.

Xigasho/washingtonPost