Posted by P2

Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya oo soo dhoweeyay Soomaaliya inay lasoo wareegtay maamulka hawada.

Muqdisho (Puntlandi) Wasiirka arrimaha gudaha dowladda federalka Soomaaliya, Cabdi Faarax Siciid Juxa, ayaa soo dhoweeyay in Soomaaliya lagusooo wareejiyo maamulka hawada, taasoo xafladeeda ay haatan ka socoto magaalada Muqdisho.

“Waxaa Ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeynayaa in hawada dalkeenna maanta kaddib laga maamuli doono magaalada Muqdisho, waxaan rabaa inaan u sheego shacbiga in dadaalo badan socdaan loona baahan yahay dal iyo dibad in la taageero dowladnimadda maadama aan iyada wax ku nahay.

Wasiirka arrimaha gudaha ayaa u mahad celiyay cid kasta oo ka qayb qaadatay dib usoo celinta maamulka hawada Soomaaliya.

Puntlandi.com