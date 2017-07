Posted by pi6

Xarumaha Ganacsiga Boosaaso Oo Maalintii Saddexaad Xiran

Xarumaha ganaciga magaalada Boosaaso ee xarunta Ganacsiga Puntland, ayaa xiran maalintii 3-aad ka dib markii Ganacsatadu ay ka cawdeen Canshuuro lagu soo rogay.

Qaar ka mid ah Ganacsatada oo la hadlay Puntlandi, ayaa sheegay in dawladu ay ganacsatada kuso rogtay Canshuurta Guryaha, balse ay kaso horjeesteen iyaga oo sheegay in Canshuurta guryaha ay waajib tahay in laga qaado Milkiilayaasha Guryaha.

Waxaa jira shirar u socda Ganacsatada iyo dawlada, kuwaas oo aan illaa iyo hadda natiijo kaso bixin, waxaana sii socda gadoodka ay wadaan Ganacsatadu.

Todobaadyadii ugu dambeeyay ayaa waxaa la arkayay Gaadiid ay saaran yihiin Cod baahiyaal oo Ganacsatada lagu Wacyigelinayay inay Canshuuraha bixiyaan.

Illaa iyo hadda dawlada Puntland kama hadlin Gadoodka Ganacsatada, waxaana ay Ganacsatadu ay rajo ka muujiyeen in xal laga gaari doono arrintan.

