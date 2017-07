Posted by GW1

Xeer ilaaliyaha Qaranka oo taageeray go’aankii Maxkamadda sare ku laashay 8 Kursi oo kamid ah Baarlamanka Soomaaliya.

Iyadoo Maxkamadda sare ee dalka Soomaaliya ay hore go’aan uga soo saartay sideed kursi oo kamid ah,kuwa la isku khilaafsan yahay ee Baarlamanka Soomaliya,islamarkaana ay amartay in la laalo,dibna loo soo doorto,ayaa waxa go’aankaasi taageeray Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka Soomaaliya.

Abuukaate AXmed Cali Daahir ayaa sheegay in uu taargeersanayahay go’aanka Maxkamadda sare ee ay ku laashay sideedaasi kursi,wuxuuna ku baaqay in la dhaqan-geliyo go’aanka maxkamadda,maadaama aanay macquul ahayn in dhegaha laga furayso go’aannada wax ku oolka ah ee ay gaarto Maxkamadda sare ee dalka.

Wuxuu ka digay in aan caddaaladda lagu xad-gudbin oo a qaato go’aanka Maxkamadda sare,si meesha looga saaro kuraastaasi oo uu ku tilmaamay mid musuqmaasuq lagu soo doortay.

Axmed Cali Daahir ayaa Baarlamanka Soomaaliya ka codsaday in ay si shuruud la’aan ah ku fuliyaan go’aanka Maxkamadda Sare ee dalka,islamarkaana ay dhowraan sharciga iyo xeerarka dalka u yaalla.

Maxkamadda Sare ee dalka ayaa bishii May ee sannadkaan soo saartay go’aan ay ku amrayso in dib loo soo doorto sided kursi oo kamid ah,11kursi oo cabasho ka soo baxday,islamarkaana ay laaleen guddiga xallinta Khilaafaadka.

Puntlandi.com