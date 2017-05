Posted by pi6

Yaman: Maydadka 42 Soomaali Ah Oo Laba Bilood Ka Dib La Ogolaaday In La Aaso

Kooxda Xuutiyiinta ah ee dalka Yaman ayaa aqbalay in ugu dambayn la aaso Maydadka dad Soomaaliyeed oo isugu jiray rag iyo dumar oo dhowaan lagu laayay badda Yaman, xilli ay u doon u saarnayaeen wadank Suudaan.

Axmed Suudaan oo ah Qunsulka Soomaaliya u fadhiya wadanka Yaman, ayaa sheegay in dawlada Soomaaliya ay la hadashay Xuutiyiinta Yaman, arrintaasina ay horseeday in Xuutiyiintu ay ogolaadaan in la aaso Maydadka Soomaalida.

Qoraalka ay dawlada Soomaaliya u dirtay Xuudtiyiinta ayay ku sheegtay in dilka dadkan ay ka dambeeyaan Isbahaysiga taageera dawlada Yaman ee Suniga ah.

Maydadka Dadkan Soomaalida ayaa muddo laba bilood ah ku jiray Qaboojiyaal, waxaana ugu dambayn laba bilood ka dib lagu guulaystay in la aaso.

Dawlada Federaalka Soomaaliya ayaa looga baahan yahay inay daba gasho, isla markaana ay meel ku ogaato Xuquuqda dadkan Soomaaliyeed ee sida Arxan darada ah loo laayay.

Dhacadada dadkan Soomaaliyeed lagu laayay ayaa waxaa aad uga argagaxay dadka Soomaaliyeed, waxaana qoysas badan ay ku waayeen Ubadkooda.

